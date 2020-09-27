26 сентября "Бетис" на своем поле принимал мадридский "Реал" в 3-м туре Ла Лиги. Гости благодаря голу Рамоса одержали волевую победу.

Бетис – Реал 2:3

Голы: Манди, 35, Карвалью, 37, Эмерсон, 48 – Вальверде, 14, Рамос, 82

Удаление: Эмерсон, 67 (Бетис)

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Невероятный камбэк хозяев

Команды очень активно начали поединок и уже на 3-й минуте "Реал" даже открыл счет, но гол Бензема отменили из-за офсайда, пишет 24 канал.

Неплохой сейв совершил Куртуа. Санабрия нашел немного свободного пространства недалеко от одиннадцатиметровой отметки и головой замкнул прострел, направив мяч вниз по центру ворот, но голкипер справился с его ударом.

На 14-й минуте гостям таки удалось забить первый гол в матче. Бензема выложил мяч под удар партнеру, которым оказался Вальверде, нанесший мощный удар – голкипер не справился с таким выстрелом. Счет был открыт-0: 1.

Еще в первом тайме "Бетис" создал невероятный камбэк. Сначала на 35-й минуте Манди забил из довольно сложного положения. Он высоко выпрыгнул и мощным ударом головой замкнул навес, отправив мяч под перекладину – 1:1.

А уже через две минуты хозяева вышли вперед в счете. Карвалью одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной и закрутил мяч в левый угол ворот – 2:1. Именно при таком счете команды ушли на 15-минутный отдых.

Волевая победа

Уже в дебюте второй части игру снова забил "Бетис", но в собственные ворота. Это было явно не то, что задумывал Эмерсон. Он пытался перехватить опасный пас соперника, но отметился автоголом – 2:2.

Активный Бензема упустил отличную возможность забить, получив хорошую передачу в штрафной, но каким-то чудом умудрился попасть в перекладину ворот.

В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Удаление получил Эмерсон, ставший настоящим неудачником встречи.

Рамос пробил со штрафного со среднего расстояния, но мяч пролетел рядом с правой стойкой.

В конце поединка один из игроков команды "Бетис" сыграл в штрафной рукой, но судья развел руками. Но через несколько секунд усомнился в правильности своего решения и обратился за помощью к VAR. После видеоповтора арбитр изменил решение и назначил 11-метровый удар. К отметке подошедший Рамос оказался победителем в этом волевом противостоянии – 2:3.

Последнюю опасную атаку создали гости. Иско получил удачную передачу на свободном пространстве в штрафной, поднял голову и пробил низом по центру ворот, но голкипер Роблес среагировал безупречно, не позволив ему забить.

Итоговый счет встречи – 2:3.

Бетис – Реал видеообзор матча

Турнирная таблица Ла Лиги