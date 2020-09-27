26 вересня "Інтер" у матчі 2-го туру Серії А на власному полі приймав "Фіорентину". Господарі перемогли суперника завдяки голу на останніх хвилинах.

Інтер – Фіорентина 4:3

Голи: Мартінес, 45+2, Лукаку, 87, Д'Амброзіо, 89 – Куаме, 3, Чеккеріні, 52 (авт.), Кастровіллі, 57, К'єза, 63

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Несподіваний початок

Вже на 3-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Бонавентура переграв голкіпера та віддав пас-цукерочку партнерові по команді. Куаме забивав практично в порожні ворота – 0:1, пише 24 канал.

Знову Куаме отримав вивірену передачу в штрафному майданчику і змарнував чудову гольову нагоду – голкіпер видав приголомшливий сейв.

Касерес збив свого суперника – пенальті. До позначки підійшов Лукаку, але несподівано рефері вирішив переглянути відеоповтор. Після допомоги VAR суддя скасував 11-метровий удар.

Чудову передачу виконав Куаме. Міленкович зблизька мав би пробити головою краще – м'яч пролетів над поперечиною. Відповідь від "Інтера". Мартінес знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика , зігравши у стінку із партнером по команді, та надіслав м’яч у сітку ударом впритул до стійки – 1:1.

Шалена перестрілка

На 52-й хвилині гравець "Фіорентини" вивів суперника вперед у рахунку. Чеккеріні забив у власні ворота – м'яч зрикошетив від нього в сітку, 2:1.

Вже за п'ять хвилин гостям вдалось зрівняти рахунок. Кастровіллі отримав у штрафному майданчику точну передачу, яку виконав Рібері та переграв голкіпера результативним ударом у кут воріт – 2:2.

Перішич знайшов вільний простір та прийняв м'яч після ідеальної передачі в штрафний майданчик, але пробив вище воріт.

Рібері дістався до м'яча, переадресував його в штрафний майданчик, де К'єза ефектно відправив його в сітку, зробивши рахунок 2:3.

Активний Лукаку був близький до того, щоб забити, але з меж штрафного майданчика він надіслав м'яч убік від лівої стійки.

На 87-й хвилині Хакімі відпасував прямо у ноги партнеру по команді. Лукаку мав лише не схибити, пробиваючи по порожніх воротах і він із цим завданням впорався – 3:3.

Вже за дві хвилини "Інтер" забив ще раз. На бездоганну навісну передачу, яку виконав Санчес, відгукнувся Д'Амброзіо. Він вистрибнув найвище та пробив головою в правий кут воріт – 4:3.

Підсумковий рахунок зустрічі – 4:3.

Інтер – Фіорентина відеоогляд

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