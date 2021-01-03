Інтер продовжує боротьбу за чемпіонство в італійській Серії А. Цього разу команда перемогла в чемпіонаті Кротоне.

Інтер – Кротоне 6:2

Голи: Мартінес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (авт.), Лукаку, 64, Хакімі, 87 – Дзанеллато, 12, Големич, 36 (пен.)

Для Інтера цей матч проти аутсайдера чемпіонату розпочався не найкраще, адже команда пропустила гол вже на 12-й хвилині. Та невдовзі зусиллям Мартінеса Інтер таки зрівняв рахунок. А після цього Марроне відправив м'яч у власні ворота і вже "нерадзурі" були попереду.

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Та на перерву команди пішли за рівного рахунку. Големич чітко реалізував пенальті.

Та у другому таймі голи забивали лише гравці Інтера. І відзначилися вони чотири рази. Спочатку ще один гол до свого активу записав Мартінес. Після цього настала черга Лукаку. На 78-й хвилині Мартінес оформив хет-трик. А останній гол в матчі забив Хакімі.

Таким чином Інтер переміг з рахунком 6:2. І допоки Мілан не зіграє свій матч проти Беневенто, саме Інтер перебуватиме на вершині турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Інтер – Кротоне