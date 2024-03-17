Интер – Наполи 1:1

Голы: Дармиан, 43 – Жуан Жезус, 81

В чемпионате Италии подошел к завершению 29 тур. Центральная игра уик-энда была вынесена на вечер воскресенья, в которой действующий лидер Серии Интер принимал чемпиона прошлого сезона Наполи, пишет 24 канал.

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Победная серия Интера прервалась

Подопечные Симоне Индзаги на всей скорости мчатся к Скудетто, ведь имел отрыв от Милана аж в 13 баллов. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, Интер выиграл аж десять последних матчей чемпионата подряд.

Наполи же понемногу исправляет ситуацию после неудач на старте и тренерского хаоса. С приходом Кальцони команда вернулась в борьбу за место в Лиге чемпионов. Тягаться с Интером "партенопеи" почти не имели шансов, но все же зацепились за ничью.

Хозяева владели ощутимой инициативой и смогли забить перед перерывом. Дармиан откликнулся на прострел от Бастони с фланга и прошил Мерета. После перерыва несколько классных моментов было у Мартинеса и Димарко.

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У Наполи активными были Траоре и Кварацхелия, после удара грузина Зоммеру пришлось спасать свои ворота. Сравнять счет гости смогли под занавес встречи, когда экс-игрок Интера Жуан Жезус точно замкнул подачу с углового.

Пять побед до Скудетто

Интер прерывает свою победную серию в чемпионате и уходит на международный перерыв с преимуществом аж в 14 очков над ближайшим преследователем. Команде Индзаги достаточно выиграть максимум пять игр или меньше (если соперники будут терять очки), чтобы официально оформить чемпионство.

Наполи же остается седьмым, с отставанием от топ-четверки в 9 баллов. Однако есть высокая вероятность, что Италия будет иметь пять путевок в Лигу чемпионов, а от пятой Ромы "партенопеев" отделяет шесть очков.

Видео голов матча Интер – Наполи