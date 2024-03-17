Інтер – Наполі 1:1

Голи: Дарміан, 43 – Жуан Жезус, 81

В чемпіонаті Італії підійшов до завершення 29 тур. Центральна гра вікенду була винесена на вечір неділі, в якій чинний лідер Серії Інтер приймав чемпіона минулого сезону Наполі, пише 24 канал.

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Переможна серія Інтера перервалась

Підопічні Сімоне Індзагі на всій швидкості мчать до Скудетто, адже мав відрив від Мілана аж у 13 балів. Попри виліт з Ліги чемпіонів, Інтер виграв аж десять останніх матчів чемпіонату поспіль.

Наполі ж потроху виправляє ситуацію після невдач на старті та тренерського хаосу. З приходом Кальцони команда повернулась у боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Тягатися із Інтером "партенопеї" майже не мали шансів, але все ж зачепились за нічию.

Господарі володіли відчутною ініціативою та змогли забити перед перервою. Дарміан відгукнувся на простріл від Бастоні з флангу та прошив Мерета. Після перерви кілька класних моментів було у Мартінеса та Дімарко.

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У Наполі найактивнішими були Траоре та Кварацхелія, після удару грузина Зоммеру довелось рятувати свої ворота. Зрівняти рахунок гості змогли під завісу зустрічі, коли ексгравець Інтера Жуан Жезус точно замкнув подачу з кутового.

П'ять перемог до Скудетто

Інтер перериває свою переможну серію в чемпіонаті та йде на міжнародну перерву з перевагою аж у 14 очок над найближчим переслідувачем. Команді Індзагі достатньо виграти максимум п'ять ігор або менше (якщо суперники втрачатимуть очки), щоб офіційно оформити чемпіонство.

Наполі ж залишається сьомим, з відставанням від топ-четвірки у 9 балів. Проте є висока ймовірність, що Італія матиме п'ять путівок в Лігу чемпіонів, а від п'ятої Роми "партенопеїв" відділяє шість очок.

Відео голів матчу Інтер – Наполі