Серия А сезона-2020/2021 набрала полные обороты. В 12-м туре итальянского чемпионата сойдутся миланский Интер и Наполи, которые стремятся прервать гегемонию Ювентуса. Поединок топ-клубов Италии состоятся 16-го декабря. Что прогнозируют букмекеры – читайте далее в материале.

Интер – Наполи: прогноз

Интер позорно вылетел из еврокубков, поэтому вынужден реабилитироваться перед фанатами хотя бы на внутренней арене, пишет 24 канал. "Нерроадзури" занимают вторую строчку в турнирной таблице, проигрывая Милану всего три очка.

Но на пятки Интеру наступает никто иной, как Наполи. Команда Дженнаро Гаттузо проигрывает Интеру всего один балл, поэтому победа может вывести неаполитанцев на вторую строчку.

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Прогноз Marathonbet

Фаворитом поединка является именно Интер. Победу миланского клуба оценивают коэффициентом 2,22. Если же Наполи добьется выездной победы – коэффициент 3,32. Ничья в поединке – коэффициент 3,65.

Букмекеры предлагают коэффициент 2,11 на то, что в матче между Интером и Наполи будет забито больше трех голов. Если же сделать ставку на тотал меньше 2.5 – коэффициент 2,25.

Лучшим бомбардиром Интера является Ромелу Лукаку, который забил 9 голов за Интер в Серии А. Гол бельгийца в ворота Наполи оценен коэффициентом 2. В то же время в Наполи серьезную угрозу обороне соперника несет Ирвинг Лосано, который забил на три гола меньше, чем Лукаку. Его гол оценен коэффициентом 3,30.

Поединок Интер – Наполи состоится в среду, 16 декабря. Начало игры в 21:45.