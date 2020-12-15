Серія А сезону-2020/2021 набрала повних обертів. У 12-у турі італійського чемпіонату зійдуться міланський Інтер та Наполі, які прагнуть перервати гегемонію Ювентуса. Поєдинок топ-клубів Італії відбудуться 16-го грудня. Що прогнозують букмекери – читайте далі у матеріалі.

Інтер – Наполі: прогноз

Інтер ганебно вилетів з єврокубків, тому вимушений реабілітуватися перед фанатами бодай на внутрішній арені, пише 24 канал. "Нерроадзурі" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, програючи Мілану всього три очки.

Та на п'яти Інтеру наступає ніхто інший як Наполі. Команда Дженнаро Гаттузо програє Інтеру всього один бал, тому перемога може вивести неаполітанців на другу сходинку.

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Прогноз Marathonbet

Фаворитом поєдинку є саме Інтер. Перемогу міланського клубу оцінюють коефіцієнтом 2,22. Якщо ж Наполі доб'ється виїзної звитяги – коефіцієнт 3,32. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,65.

Букмекери пропонують коефіцієнт 2,11 на те, що в матчі між Інтером та Наполі буде забито більше трьох голів. Якщо ж зробити ставку на тотал менше 2.5 – коефіцієнт 2,25.

Найкращим бомбардиром Інтера є Ромелу Лукаку, який забив 9 голів за Інтер у Серії А. Гол бельгійця у ворота Наполі оцінений коефіцієнтом 2. Водночас у Наполі серйозну загрозу обороні суперника несе Ірвінг Лосано, який забив на три голи менше, аніж Лукаку. Його гол оцінений коефіцієнтом 3,30.

Поєдинок Інтер – Наполі відбудеться у середу, 16 грудня. Початок гри о 21:45.