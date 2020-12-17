В среду, 16 декабря, Интер на своем поле сыграл против Наполи. Все в матче решил единственный гол, забитый с пенельти.

Интер – Наполи 1:0

Гол: Лукаку, 73

Удаление: Инсинье, 71 (Наполи)

Для обеих команд это была прекрасная возможность не только самим подняться выше в турнирной таблице, но и оставить соперника далеко позади. Так называемый матч за шесть очков. И обе команды продемонстрировали, что готовы к борьбе, пишет 24 канал.

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В первом тайме было достаточно моментов, чтобы забить гол. Но отличиться никому так и не удалось. Мяч чудесным образом обходил ворота после ударов Мартинеса и Лукаку в одну сторону, и мощного выстрела Зелински в противоположные ворота.

Создавать великолепные моменты и тратить их команды продолжили и во втором тайме. Но на этот раз стоит отметить вратаря хозяев Хандановича. Именно он дважды совершил невероятные сейвы, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Впервые это произошло после удара Инсинье пяткой после прострела в штрафную. Второй раз это было уже тогда, когда Интер вышел вперед – Политано удачно откликнулся на прострел партнера и пробил под перекладину.

Забить же единственный гол Интеру удалось с пенальти. Оспина в собственной штрафной не успел выбить мяч из-под ног Дармиана, сбив его. Вратарь за это получил желтую карточку. А вот Инсинье был удален после этого за свое агрессивное поведение. Лукаку удачно пробил с пенальти.

Наполи хоть и играл в меньшинстве, но имел шанс сравнять счет. Кроме уже упомянутого момента Политано, еще однажды мяч попал в штангу после удара Петаньи.

Видеообзор матча Интер – Наполи

Интер побеждает в пятом матче подряд и поднимается на второе место в турнирной таблице. Отставание от первого Милана сократилось лишь до одного очка. Позади же остался Ювентус, не сумевший обыграть Аталанту. Наполи же на четвертом месте.