В середу, 16 грудня, Інтер на власному полі зіграв проти Наполі. Все в матчі вирішив єдиний гол, який було забито з пенельті.

Інтер – Наполі 1:0

Гол: Лукаку, 73

Вилучення: Інсіньє, 71 (Наполі)

Для обох команд це була чудова можливість не лише самому піднятися вище в турнірній таблиці, але й залишити суперника далеку позаду. Так званий матч за шість очок. І обидві команди продемонстрували, що готові до боротьби, пише 24 канал.

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У першому таймі не бракувало моментів, щоб забити гол. Але відзначитися нікому так і не вдалося. М'яч дивним чином оминав ворота після ударів Мартінеса та Лукаку в одну сторону, та потужного пострілу Зелінскі у протилежних воріт.

Створювати чудові моменти та марнувати їх команди продовжили і у другому таймі. Та цього разу варто відзначити воротаря господарів Хандановіча. Саме він двічі здійснив неймовірні сейви, зберігши свої ворота у недоторканості. Вперше це сталося після удару Інсіньє п'ятою після прострілу у штрафний. Вдруге це буле вже тоді, коли Інтер вийшов вперед – Політано вдало відгукнувся на простріл партнера та пробивав під перекладину.

Забити ж єдиний гол Інтеру вдалося з пенальті. Оспіна у власному штрафному не встиг вибити м'яч з під ніг Дарміана, збивши його. Воротар за це отримав жовту картку. Натомість Інсіньє був вилучений після цього через свою агресивну поведінку. Лукаку вдало пробив з пенальті.

Наполі хоч і грав в меншості, але мав шанс зрівняти рахунок. Окрім вже згаданого моменту Політано, ще одного разу м'яч влучив у штангу після удару Петаньї.

Відеоогляд матчу Інтер – Наполі

Інтер перемагає у п'ятому матчі поспіль та підіймається на друге місце в турнірній таблиці. Відставання від першого Мілана скоротилося лише до одного очка. Позаду ж залишився Ювентус, який не зумів вдома обіграти Аталанту. Наполі ж на четвертому місці.