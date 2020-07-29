"Интер" уверенно победил "Наполи" и вернулся на вторую позицию: видео
28 июля "Интер" встречался с "Наполи" в матче 37 тура Серии А. Хозяева забивали в двух таймах по одному мячу и довели матч до победы.
Интер – Наполи 2:0
Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74
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Минимальное преимущество
Матч активнее начали хозяева, пишет 24 канал.
Благодаря активности "Интер" смог в дебюте встречи открыть счет. Д'Амброзио совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил, переиграв вратаря – 1:0.
Дальше гости взяли инициативу в свои руки и попытались сравнять счет. Инсинье упустил прекрасную возможность, направив мяч, который отскочил за пределы штрафной, в сторону от левой штанги.
Политано получил точную передачу в штрафной площадке, но упустил прекрасную возможность забить. Он нанес удар в нижний угол ворот, но голкипер выдал изумительный сейв в прыжке.
Снова активный Инсинье упустил еще одну прекрасную возможность забить с пределов вратарской площадки. Мяч, после его удара разминулся со штангой.
"Интер" вспомнил, кто хозяин в этой встрече. Брозович с границы штрафной нанес удар слета в угол ворот, но голкипер исполнил блестящий сейв.
Гол на 11-й минуте стал первым и последним в первой 45-минутке.
По сценарию первого тайма
Лукаку удачно выбрал позицию и замкнул навес прицельным ударом головой по центру ворот, но голкипер вовремя среагировал, сумев с ним справиться.
Один из игроков хозяев бесспорно сыграл в штрафной рукой, но судья не усмотрел и указал продолжить игру.
Эльмас нанес прицельный удар с границы штрафной, после которого мяч пролетел неподалеку от стойки.
Бираги получил красивый пас, перехитрил защитника, но с границы штрафной сильно пробил мимо стойки.
За 16 минут до финального свистка хозяева увеличили свое преимущество. Мартинес добрался до мяча и сильно пробил издалека – Мерет лишь покачал головой в разочаровании. Счет на табло уже 2:0.
Янг попытался найти партнера по команде короткой передачей в штрафную. Лукаку подобрал мяч, но защита соперника справилась с этой атакой.
Эриксен отдал передачу, рассчитывая на то, что мяч получит Мартинес, но он не смог переиграть своего опекуна в штрафной площадке.
Итоговый счет встречи – 2:0.
Обзор матча Интер – Наполи
Турнирная таблица Серии А