28 июля "Интер" встречался с "Наполи" в матче 37 тура Серии А. Хозяева забивали в двух таймах по одному мячу и довели матч до победы.

Интер – Наполи 2:0

Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74

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Минимальное преимущество

Матч активнее начали хозяева, пишет 24 канал.

Благодаря активности "Интер" смог в дебюте встречи открыть счет. Д'Амброзио совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил, переиграв вратаря – 1:0.

Дальше гости взяли инициативу в свои руки и попытались сравнять счет. Инсинье упустил прекрасную возможность, направив мяч, который отскочил за пределы штрафной, в сторону от левой штанги.

Политано получил точную передачу в штрафной площадке, но упустил прекрасную возможность забить. Он нанес удар в нижний угол ворот, но голкипер выдал изумительный сейв в прыжке.

Снова активный Инсинье упустил еще одну прекрасную возможность забить с пределов вратарской площадки. Мяч, после его удара разминулся со штангой.

"Интер" вспомнил, кто хозяин в этой встрече. Брозович с границы штрафной нанес удар слета в угол ворот, но голкипер исполнил блестящий сейв.

Гол на 11-й минуте стал первым и последним в первой 45-минутке.

По сценарию первого тайма

Лукаку удачно выбрал позицию и замкнул навес прицельным ударом головой по центру ворот, но голкипер вовремя среагировал, сумев с ним справиться.

Один из игроков хозяев бесспорно сыграл в штрафной рукой, но судья не усмотрел и указал продолжить игру.

Эльмас нанес прицельный удар с границы штрафной, после которого мяч пролетел неподалеку от стойки.

Бираги получил красивый пас, перехитрил защитника, но с границы штрафной сильно пробил мимо стойки.

За 16 минут до финального свистка хозяева увеличили свое преимущество. Мартинес добрался до мяча и сильно пробил издалека – Мерет лишь покачал головой в разочаровании. Счет на табло уже 2:0.

Янг попытался найти партнера по команде короткой передачей в штрафную. Лукаку подобрал мяч, но защита соперника справилась с этой атакой.

Эриксен отдал передачу, рассчитывая на то, что мяч получит Мартинес, но он не смог переиграть своего опекуна в штрафной площадке.

Итоговый счет встречи – 2:0.

Обзор матча Интер – Наполи

Турнирная таблица Серии А