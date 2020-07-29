28 липня "Інтер" зустрічався з "Наполі" у матчі 37 туру Серії А. Господарі забивали у двох таймах по одному м'ячу та довели матч до перемоги.

Інтер – Наполі 2:0

Голи: Д'Амброзіо, 11, Мартінес, 74

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Мінімальна перевага

Матч активніше розпочали господарі, пише 24 канал.

Завдяки активності "Інтер" зміг у дебюті зустрічі відкрити рахунок. Д'Амброзіо здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив, перегравши воротаря – 1:0.

Далі гості взяли ініціативу у свої руки та спробували зрівняти рахунок. Інсіньє змарнував чудову нагоду, спрямувавши м'яч, який відскочив за межі штрафного майданчика, убік від лівої стійки.

Політано отримав точну передачу в штрафному майданчику, але змарнував чудову нагоду забити. Він завдав удару в нижній кут воріт, але голкіпер видав дивовижний сейв у стрибку.

Знову активний Інсіньє змарнував ще одну прекрасну нагоду забити з меж воротарського майданчика. М'яч, після його удару, розминувся зі стійкою.

"Інтер" згадав, хто господар у цій зустрічі. Брозович з межі карного майданчика завдав удару зльоту в кут воріт, але голкіпер видав блискучий сейв.

Гол на 11-й хвилині став першим та останнім у першій 45-хвилинці.

За сценарієм першого тайму

Лукаку вдало обрав позицію та замкнув навіс прицільним ударом головою по центру воріт, але голкіпер вчасно зреагував, зумівши із ним впоратись.

Один із гравців господарів безперечно зіграв у штрафному майданчику рукою, але суддя не вгледів та вказав продовжити гру.

Ельмас завдав прицільного удару з межі штрафного майданчика, після якого м'яч пролетів неподалік від стійки.

Бірагі отримав гарний пас, перехитрив захисника, але з межі штрафного майданчика сильно пробив повз стійку.

За 16 хвилин до фінального свистка господарі збільшили свою перевагу. Мартінес дістався до м'яча та сильно пробив здалеку – Мерет лише похитав головою у зневірі. Рахунок на табло вже 2:0.

Янг спробував знайти партнера по команді короткою передачею в штрафний майданчик. Лукаку підібрав м'яч, але захист суперника впорався із цією атакою.

Еріксен віддав передачу, розраховуючи на те, що м'яч отримає Мартінес, але він не зміг переграти свого опікуна в штрафному майданчику.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Огляд матчу Інтер – Наполі

Турнірна таблиця Серії А