В среду, 16 декабря, Интер сыграет с Наполи в матче 12 тура итальянской Серии А. В Украине этот поединок можно посмотреть онлайн, а также по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Поединок Интер – Наполи в прямом эфире покажет "Футбол 3", пишет 24 канал.

Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

К слову Интер – Наполи: кто одержит победу в матче Серии А и бросит вызов Милану – прогноз на матч

Смотреть онлайн Интер – Наполи можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также оьзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3".

Интер позорно вылетел из еврокубков, поэтому вынужден реабилитироваться перед фанатами хотя бы на внутренней арене. "Нерроадзури" занимают второе место в турнирной таблице, проигрывая Милану всего три очка.

Но на пятки Интеру наступает никто иной как Наполи. Команда Дженнаро Гаттузо проигрывает Интеру всего один балл, поэтому победа может вывести неаполитанцев на вторую строчку.

Обзор поединка Интер – Наполи читайте на сайте Спорт24.