Интер – Наполи: где смотреть матч Серии А
В среду, 16 декабря, Интер сыграет с Наполи в матче 12 тура итальянской Серии А. В Украине этот поединок можно посмотреть онлайн, а также по телевидению.
Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Поединок Интер – Наполи в прямом эфире покажет "Футбол 3", пишет 24 канал.
Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.
К слову Интер – Наполи: кто одержит победу в матче Серии А и бросит вызов Милану – прогноз на матч
Смотреть онлайн Интер – Наполи можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также оьзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3".
- Интер позорно вылетел из еврокубков, поэтому вынужден реабилитироваться перед фанатами хотя бы на внутренней арене. "Нерроадзури" занимают второе место в турнирной таблице, проигрывая Милану всего три очка.
- Но на пятки Интеру наступает никто иной как Наполи. Команда Дженнаро Гаттузо проигрывает Интеру всего один балл, поэтому победа может вывести неаполитанцев на вторую строчку.
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