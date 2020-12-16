Інтер – Наполі: де дивитися матч Серії А
У середу, 16 грудня, Інтер зіграє з Наполі у матчі 12 туру італійської Серії А. В Україні цей поєдинок можна переглянути онлайн, а також по телебаченню.
Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Поєдинок Інтер – Наполі у прямому ефірі покаже "Футбол 3", пише 24 канал.
Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.
До слова Інтер – Наполі: хто здобуде перемогу в матчі Серії А та кине виклик Мілану – прогноз на матч
Дивитися онлайн Інтер – Наполі можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1/2/3".
- Інтер ганебно вилетів з єврокубків, тому вимушений реабілітуватися перед фанатами бодай на внутрішній арені. "Нерроадзурі" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, програючи Мілану всього три очки.
- Та на п'яти Інтеру наступає ніхто інший як Наполі. Команда Дженнаро Гаттузо програє Інтеру всього один бал, тому перемога може вивести неаполітанців на другу сходинку.
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