У середу, 16 грудня, Інтер зіграє з Наполі у матчі 12 туру італійської Серії А. В Україні цей поєдинок можна переглянути онлайн, а також по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Поєдинок Інтер – Наполі у прямому ефірі покаже "Футбол 3", пише 24 канал. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45. До слова Інтер – Наполі: хто здобуде перемогу в матчі Серії А та кине виклик Мілану – прогноз на матч Дивитися онлайн Інтер – Наполі можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Інтер ганебно вилетів з єврокубків, тому вимушений реабілітуватися перед фанатами бодай на внутрішній арені. "Нерроадзурі" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, програючи Мілану всього три очки.

Та на п'яти Інтеру наступає ніхто інший як Наполі. Команда Дженнаро Гаттузо програє Інтеру всього один бал, тому перемога може вивести неаполітанців на другу сходинку. Огляд поєдинку Інтер – Наполі читайте на сайті Спорт24.