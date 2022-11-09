Навстречу Лиге чемпионов: Интер начал переговоры по трансферу игрока сборной Украины
Источник:rudygaletti.com
Руслан Малиновский застоял на месте в Аталанте и намерен сменить команду в ближайшее время. Его кандидатура заинтересовала несколько итальянских топовых клубов.
Полузащитник Руслан Малиновский в этом сезоне мало времени играет за Аталанту. Чаще Руслан не выходит в основе и может появиться разве что на замену.
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В СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Малиновского уже этой зимой. Основным претендентом на Руслана Марсель, однако не исключено, что украинец может остаться в Серии А.
Среди итальянских команд фаворитом называют Интер, уже несколько лет следящий за Русланом. Как сообщает местный журналист Руди Галетти, "неррадзури" уже начали переговоры по трансферу футболиста.
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Клуб планирует подписать Малиновского зимой или летом в качестве свободного агента. Именно тогда у полузащитника подходит к концу контракт с Аталантой. Еще одним претендентом на Руслана является Рома , поскольку украинца хочет видеть в своей команде лично Жозе Моуриньо.
История Малиновского в Аталанте:
- Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту в 2019 году из бельгийского Генка.
- За это время он провел 139 матчей, забив 30 голов и отдав 24 результативных передачи.
- В сезоне 2020–2021 Малиновский даже стал лучшим ассистентом Серии А.
- Вместе с бергамасками украинец дважды становился бронзовым призером чемпионата Италии.
- В этом сезоне Малиновский отыграл 13 матчей, однако со старта – всего пять.
- На его счету один гол и два ассиста.