Итальянский Интер может потерять одну из своих звезд. Речь идет про Лаутаро Мартинеса или Милана Шкриньяра. Все из-за просроченного платежа за Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из Манчестер Юнайтед в Интер летом 2019 года. Трансфер обошелся в 74 миллиона евро.

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Но как это часто бывает, выплату разбили на части. И Интер до сих пор выплачивает эти деньги.

Но один из этих платежей в размере 5 миллионов евро Интер не сделал. Чем нарушил условия договора. На такой случай в соглашении были прописаны санкции – клуб должен выплатить всю сумму трансфера, которая осталась. По состоянию на март 2021 года она составляет около 50 миллионов евро.

Интер же сейчас испытывает проблемы с финансами. Поэтому в МЮ решили воспользоваться этим. И предложили отдать им одного из футболистов – Лаутаро Мартинеса или Милана Шкриньяра – в качестве компенсации.

Стоит добавить, что Transfermarkr оценивает 23-летнего аргентинского нападающего Мартинеса в 70 миллионов евро. 26-летний словацкий защитник Шкриньяр оценен в 50 миллионов евро.