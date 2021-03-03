Інтер може втратити Лаутаро Мартінеса через прострочений платіж МЮ за Лукаку
Італійський Інтер може втратити одну зі своїх зірок. Мова йде про Лаутаро Мартінера або Мілана Шкріньяра. Все через протермінований платіж за Ролмелу Лукаку.
Джерело:Corriere dello Sport
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку перейшов з Манчестер Юнайтед до Інтера влітку 2019 року. Трансфер обійшовся у 74 мільйони євро.
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Але як це часто буває, виплату розбили на частини. Й Інтер досі виплачує ці гроші.
Та один з цих платежів у розмірі 5 мільйонів євро Інтер не зробив. Чим порушив умови договору. На такий випадок в угоді були прописані санкції – клуб має виплатити усю суму трансферу, що залишилася. Станом на березень 2021 року вона складає близько 50 мільйонів євро.
Інтер же зараз відчуває проблеми з фінансами. Відтак в МЮ вирішили скористатися цим. І запропонували віддати їм одного з футболістів – Лаутаро Мартінеса чи Мілана Шкріньяра – як компенсацію.
Варто додати, що Transfermarkr оцінює 23-літнього аргентинського нападника Мартінеса в 70 мільйонів євро. 26-літній словацький захисник Шкріньяр оцінений в 50 мільйонів євро.
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