Італійський Інтер може втратити одну зі своїх зірок. Мова йде про Лаутаро Мартінера або Мілана Шкріньяра. Все через протермінований платіж за Ролмелу Лукаку.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку перейшов з Манчестер Юнайтед до Інтера влітку 2019 року. Трансфер обійшовся у 74 мільйони євро.

Нагадаємо Італійський Інтер планує змінити назву та логотип

Але як це часто буває, виплату розбили на частини. Й Інтер досі виплачує ці гроші.

Та один з цих платежів у розмірі 5 мільйонів євро Інтер не зробив. Чим порушив умови договору. На такий випадок в угоді були прописані санкції – клуб має виплатити усю суму трансферу, що залишилася. Станом на березень 2021 року вона складає близько 50 мільйонів євро.

Інтер же зараз відчуває проблеми з фінансами. Відтак в МЮ вирішили скористатися цим. І запропонували віддати їм одного з футболістів – Лаутаро Мартінеса чи Мілана Шкріньяра – як компенсацію.

Варто додати, що Transfermarkr оцінює 23-літнього аргентинського нападника Мартінеса в 70 мільйонів євро. 26-літній словацький захисник Шкріньяр оцінений в 50 мільйонів євро.