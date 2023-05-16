Интер – Милан: онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Интер и Милан во вторник, 16 мая, сыграют ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. После этого матча и определится, какая команда выйдет в финал. Онлайн-трансляция матча Интер – Милан доступна на сайте 24 Канала.

В первом матче между командами Интер одержал победу над Миланом "на выезде" благодаря двум голам, забитым до 11-й минуты. Сначала отличился Джеко, а после этого гол забил и Мхитарян.

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Теперь 16 мая команды проведут ответный матч. Поскольку правила выездного гола уже нет, то Интер устроит как победа или ничью, так и даже поражение с разницей в один мяч. Милану же нужно забивать как минимум дважды. Их устроит только победа с разницей в три гола или больше. Если же основное время закончится победой Милана с разницей в два гола, то болельщиков и футболистов будет ожидать овертайм.

К слову о правиле выездного гола. В свое время Милан так прошел Интер именно в полуфинале Лиги чемпионов. И решающий гол забил Андрей Шевченко. Он является автором большего количества голов в миланском дерби.

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Матч Интер – Милан состоится во вторник, 16 мая. Начало в 22:00.

В Украине трансляция матчей Лиги чемпионов доступна на платформе Megogo и абонентам Воля TV.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Интер – Милан.

Интер – Милан онлайн