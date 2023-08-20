Лео – творец истории: Месси с Кривцовым выиграли первый трофей для своего клуба – видео
Лионель Месси 15 июля 2023 подписал контракт с Интер Майами. Через месяц 7-кратный обладатель "Золотого мяча" уже поднял первый кубок над головой.
Интер Майами с Лионелем Месси продолжил беспроигрышную серию и триумфовал в розыгрыше Кубка лиг-2023. Американский клуб Дэвида Бекхэма в финале в серии пенальти обыграл Нэшвилл и завоевал первый в истории титул, пишет 24 Канал.
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Месси забил 10-й гол в 7 матчах
На 23-й минуте Интер Майами вышел вперед благодаря феноменальному голу от лидера команды. Месси открыл счет в матче невероятным выстрелом в девятку, оформив юбилейный для себя 10-й гол за новый клуб
Смотрите видео гола Месси в финале Кубка лиг
На 57-й минуте команда Кривцова пропустила курьезный автогол. После серии рикошетов мяч залетел в ворота от вратаря Джейка Каллендера.
Смотрите гол Нэшвилла
На 93-й минуте Интер Майами мог вырывать победу, но после выхода один на один мяч попал в штангу, так что все решалось в серии пенальти.
Команды демонстрировали хорошую реализацию в послематчевой перестрелке. Один из мячей забил и наш Сергей Кривцов, подходивший шестым в своей команде к 11-метровой отметке. В результате серия дошла до дуэли ударов вратарей, где голкипер Интера реабилитировался за автогол и принес своей команде победу, совершив сейв.
Видео драматической серии пенальти, в которой сильнее оказался Интер Майами
Таким образом, молодой клуб Дэвида Бекхэма, основанный в 2018 году и начавший выступления в MLS в 2020 году, завоевал первый в истории трофей. Приятно, что к этому успеху активно приобщился украинец Сергей Кривцов, который в победном турнире провел все матчи в основе и только однажды был заменен.
Главным же героем, конечно, стал Лионель Месси, который пришел в команду с 6-матчевой безвыигрышной серией и изменил все за 1 месяц в клубе. Он был признан лучшим игроком турнира, а также Лео стал лучшим бомбардиром турнира. После матча команда продемонстрировала свою благодарность ему и носила буквально на руках, подбрасывая легендарного аргентинца.
Смотрите видео с церемонии награжденияИнтересно. Этот титул стал 44 в карьере Месси, что позволило ему стать единоличным самым титулованным игроком в истории футбола. У Дани Алвеса – 43.