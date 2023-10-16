В текущем сезоне Интер Майами осталось провести две встречи против Шарлотт – 19 и 22 октября. Но эти поединки уже не будут иметь большого веса для клуба звездного трио из Барселоны и Сергея Кривцова.

К теме Поставил точку: согласится ли Месси на аренду в другой клуб ради денег и игровой практики

Всеми силами удерживают Лео

Ведь команда Дэвида Бекхэма после 32-х туров занимает предпоследнее 14-е место в турнирной таблице, набрав всего 33 балла. Интер опережает только Торонто, у которого 22 набранных очка.

Из-за неотбора в плей-офф МЛС в СМИ было много слухов о возможной аренде Лионеля Месси на период паузы в сезоне. Пресса сообщала о возможном уходе Лео в Барселону или один из клубов Саудовской Аравии.

Однако в Интере придумали план, как с пользой восполнить эту паузу. Клуб из Майами проведет выставочные матчи в Китае, где 5 и 8 ноября сыграет против соперников из китайской Суперлиги.

Пока в американском клубе не объявили заявку команда, которая отправится в Китай. Неизвестно, будет ли среди этого перечня обладатель семи "Золотых мячей". Но на промо китайского турне Лионель находится. Вероятно, это намек на то, что звездный аргентинец вместе со всеми примет участие в этих выставочных спаррингах.

Ранее Месси прокомментировал слухи о своей возможной аренде в другой клуб. Лионель опроверг информацию, заверив, что все его мнения связаны исключительно с американским Интером и сборной Аргентины.

Отметим, что в Интер уже вернулся Сергей Кривцов, из-за травмы досрочно покинувший расположение сборной Украины после игры против Северной Македонии.

Любопытно! Интер Майами не будет последним клубом в карьере Месси. Лионель планирует закончить с футболом в родной Аргентине.

В текущем сезоне Месси отыграл за Интер 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистам.