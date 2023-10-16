У поточному сезоні Інтер Маямі залишилось провести дві зустрічі проти Шарлотт – 19-го та 22-го жовтня. Але ці поєдинки вже не матимуть великої вагомості для клубу зіркового тріо із Барселони та Сергія Кривцова.

До теми Поставив крапку: чи погодиться Мессі на оренду в інший клуб заради грошей та ігрової практики

Усіма силами втримують Лео

Адже команда Девіда Бекхема після 32-х турів посідає передостаннє 14-те місце у турнірній таблиці, набравши лише 33 бали. Інтер випереджає лише Торонто, у якого 22 набрані очки.

Через невідбір у плей-офф МЛС у ЗМІ було багато чуток про можливу оренду Ліонеля Мессі на період паузи у сезоні. Преса повідомляла про можливий відхід Лео у Барселону або один із клубів Саудівської Аравії.

Однак в Інтері вигадали план, як з користю заповнити цю паузу. Клуб із Маямі проведе виставкові матчі у Китаї, де 5-го та 8-го листопада зіграє проти суперників із китайської Суперліги.

Наразі в американському клубі не оголосили заявку команда, яка вирушить у Китай. Невідомо, чи буде серед цього переліку володар семи "Золотих м'ячів". Але на промо китайського турне Ліонель присутній. Ймовірно, це натяк на те, що зірковий аргентинець разом із усіма візьме участь у цих виставкових спарингах.

Раніше Мессі прокоментував чутки про свою можливу оренду в інший клуб. Ліонель спростував інформацію, запевнивши, що усі його думки пов'язані виключно із американським Інтером та збірною Аргентини.

Відзначимо, що в Інтер вже повернувся Сергій Кривцов, який через травму достроково покинув розташування збірної України після гри проти Північної Македонії.

Цікаво! Інтер Маямі не буде останнім клубом у кар'єрі Мессі. Ліонель планує закінчити із футболом у рідній Аргентині.

У поточному сезоні Мессі відіграв за Інтер 13 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів.