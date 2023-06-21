Лионель Месси в начале июня объявил о завершение сотрудничества с французским ПСЖ. Аргентинец подписал контракт с американским Интер Майами, где станет одноклубником защитника сборной Украины Сергея Кривцова.

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На матчах Месси ожидается ажиотаж

Официально Месси представят в начале июля, когда в Америке откроется трансферное окно. Однако уже сейчас известно, когда дебютирует за свой новый клуб звездный аргентинец.

Президент Интер Майами Хорхе Мас сообщил, что Лео сыграет 21 июля в матче Кубка лиг с представителем мексиканской Примеры Крус Асуль. На поединках с участием Месси ожидается аншлаг. Чтобы удовлетворить требования болельщиков, владельцы клуба увеличат вместимость стадиона.

"Мы уже заключили контракт на увеличение количества мест в углах стадиона, и вместимость должна вырасти на 3 или 3,2 тысячи, примерно до 22 тысяч. Мы готовимся выполнить эти работы в ближайшие четыре недели.

На каждой игре будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превысил тот объем, который мы можем предложить в качестве абонемента", – заявил Мас.

Сообщается, что контракт Месси будет стоить Интер Майами до 60 миллионов долларов в год. Ради своего нового клуба Лео отказал Барселоне и Аль-Хилялю. Саудовские шейхи предлагали аргентинцу контракт в 400 миллионов долларов в год. Однако форвард выбрал клуб Бекхэма.

К слову. Лионелю Месси придется вытаскивать свой новый клуб со дна турнирной таблицы. После 17 сыгранных матчей Интер Майами занимает последнюю 15 строчку Восточной конференции МЛС.