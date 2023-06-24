Не встигли футбольні прихильники Інтер Маямі відійти від інформації про підписання Ліонеля Мессі, як їх сколихнула інша топова інформація. Клуб підпише контракт із Серхіо Бускетсом.

До теми В очікуванні дебюту: коли Мессі зіграє перший матч за Інтер Маямі

Ще одне зіркове придбання

Очікується, що обидві колишні зірки Барселони прибудуть в американський Інтер вже 5 липня. Бускетс повинен дістатись команді з Маямі абсолютно безкоштовно, адже іспанець повинен перейти до Інтера на правах вільного агента.

Американський клуб опублікував у своїх соцмережах відомий із цитатами відомий футбольних зірок. Наприкінці відео Інтер підписав "Busi", анонсують перехід ще одного зіркового футболіста.

Бускетс знову гратиме із Мессі в одній команді.

Відео презентації Бускетса

Очікується, що Мессі дебютує за Інтер вже 21 липня. На цей матч вже давно розпродані усі квитки. Уболівальники перепродають квитки із космічною націнкою.

Відзначимо, що американська ліга МЛС перебуває у самому розпалі. Справи Інтер Маямі йдуть дуже погано. Клуб посідає останнє 15-те місце турнірної таблиці. За 17 зіграних турів Інтер набрав лише 15 балів.

З кінця січня 2023 року за цей американський клуб виступає український захисник Сергій Кривцов. Його контракт із Інтером розрахований до кінця 2024-го з можливістю продовження угоди ще на рік. За нову команду українець провів вже 17 матчів, у яких Кривцов вже відзначився дебютним голом.