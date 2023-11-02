После официальной церемонии награждения "Золотого мяча" произошел один момент, подтвердивший, что уход Лионеля Месси из Барселоны не стал таким теплым, как это должно было быть. Аргентинец отказался от совместной фотографии с президентом "блаугранас" Жоаном Ляпортом.

Интересно Скандировали имя Месси: фаны пытались спровоцировать Роналду, заставившего трибуны замолчать

Никаких общих фото

Руководитель испанского гранда хотел сделать фото с двумя победителями "Золотого мяча", которые представят или раньше представляли Барселону – Айтаной Бонмати и Лео.

Однако Месси, для которого этот "Золотой мяч" стал 8-м в карьере, публично показал, что негативно относится к президенту Барсы, ведь уверен, что Ляпорт использовал его во время предвыборной кампании, чтобы получить желанный пост. Произошло это в момент, когда сторонам не удалось ударить по рукам нового контракта.

Поэтому Месси сделал фото только с лучшей футболисткой мира – Айтаной Бонмати.

Отметим, что ранее в СМИ была фейковая информация о встрече Месси и Ляпорта. Но после реакции Лео, журналист извинился за свою лживую информацию.

Напомним, что 36-летний вингер выступал за Барселону с 2000 по 10 августа 2021 года.

За спиной Лео 778 матчей в футболке каталонского клуба (больше всего в карьере за одну команду) – 672 гола и 303 ассиста.

Из "блаугранаса" Лионель выиграл 35 трофеев.

С августа 2021 по середину июля 2023 выступал за ПСЖ, где провел свой не лучший период в карьере. А теперь играет за океаном за Интер Майами.

Следует отметить, что в футбольном сообществе не согласны с результатами "Золотого мяча" и победой Месси. Многие просто не понимают, почему Лионель взял уже эту свою восьмую награду.