Интер уверенно победил Лацио и возглавил Серию А: видео
В воскресенье, 14 февраля, миланский Интер дома выиграл у Лацио в 22-м туре чемпионата Италии – 3:1.
Інтер – Лаціо 3:1
Голи: Лукаку, 22 (пен.), 45, Мартінес, 64 – Ескаланте, 61
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В першому таймі форвард міланців Ромелу Лукаку реалізував пенальті на 22-й хвилині і вивів свою команду вперед. В кінці першої половини зустрічі бельгієць зробив дубль.
В другому таймі Ескаланте відіграв для Лаціо один м'яч на 61-й хвилині. На 64-й хвилині Лаутаро Мартінес встановив фінальний рахунок – 3:1.
Завдяки цій перемозі Інтер набрав рівно 50 очок і, таким чином, на одне очко випередив Мілан.
У наступному турі чемпіонату відбудеться дербі "делла Мадоніна". Лаціо залишився на сьомому місці з 40 очками, після цієї поразки римляни завершили серію з шести перемог поспіль в чемпіонаті.
Інтер – Лаціо відеоогляд
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