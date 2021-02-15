У неділю, 14 лютого, міланський Інтер вдома виграв у Лаціо в 22-му турі чемпіонату Італії – 3:1.

Інтер – Лаціо 3:1

Голи: Лукаку, 22 (пен.), 45, Мартінес, 64 – Ескаланте, 61

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В першому таймі форвард міланців Ромелу Лукаку реалізував пенальті на 22-й хвилині і вивів свою команду вперед. В кінці першої половини зустрічі бельгієць зробив дубль.

В другому таймі Ескаланте відіграв для Лаціо один м'яч на 61-й хвилині. На 64-й хвилині Лаутаро Мартінес встановив фінальний рахунок – 3:1.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав рівно 50 очок і, таким чином, на одне очко випередив Мілан.

У наступному турі чемпіонату відбудеться дербі "делла Мадоніна". Лаціо залишився на сьомому місці з 40 очками, після цієї поразки римляни завершили серію з шести перемог поспіль в чемпіонаті.

Інтер – Лаціо відеоогляд