В воскресенье, 14 февраля, в чемпионате Италии состоится матч между Интером и Лацио. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Это будет матч, в котором сыграют две команды, претендующие на призовые места по итогам чемпионата Италии. Интер пока идет на втором месте. У команды после 21 матча 47 набранных очков (у первого Милана – 49 очков). Однако у Лацио лишь 40 очков и пока пятая позиция.

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Лацио в чемпионате Италии выдал серию из шести подряд побед. В 2021 году команда проиграла лишь один раз – Аталанте в Кубке Италии. Но за четыре дня римляне взяли реванш, победив в матче чемпионата.

Интер тоже демонстрирует великолепную игру. Но снова не сумел пройти Ювентус в Кубке Италии – после домашнего поражения в первом полуфинале, команды сыграли вничью в Милане. И дальше прошел Ювентус. Хотя матч запомнился это не этим, а спором между тренером Интера Антонио Конте и владельцем Ювентуса Андреа Аньелли. В один из моментов наставник "нерадзурри" показал средний палец в ответ.

И все же в этом матче больше шансов победить именно у Интера. Команда будет играть дома, лазарет команды пуст. В Favbet на их победу принимают с коэффициентом 1,77. Ставки на победу Лацио принимают с коэффициентом 470. Ничья – 3,95.

Особое внимание этот матч привлекает к себе бомбардирами. На поле сойдутся Ромелу Лукаку и Чиро Иммобиле. Оба форварда имеют по 14 забитых голов в чемпионате, и делят второе и третье место между собой.

Большие шансы забить эксперты видят именно у нападающего Интера – 1,90 на гол Лукаку. Гол Иммобиле – 2,50. Такой же коэффициент имеет и взятие ворот в исполнении Лаутаро Мартинеса.

По количеству голов в матче, то ТБ 2,5 оценен коэффициентом 1,69. На ТМ 2,5 принимают с коэффициентом 2,19.

Матч Интер – Лацио состоится в воскресенье, 14 февраля. Начало матча в 21: 45.