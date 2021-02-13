У неділю, 14 лютого, в чемпіонаті Італії відбудеться матч між Інтером та Лаціо. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Це буде матч, в якому зіграють дві команди, які претендують на призові місця за підсумками чемпіонату Італії. Інтер поки йде на другому місці. Команда після 21 матчу має 47 набраних очок (у першого Мілана – 49 очок). Натомість у Лаціо лише 40 очок та поки п'ята позиція.

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Лаціо в чемпіонаті Італії видав серію із шести поспіль перемог. У 2021 році команда програла лише один раз – Аталанті в Кубку Італії. Але за чотири дні римляни взяли реванш, перемігши в матчі чемпіонату.

Інтер теж демонструє чудову гру. Але знову не зумів пройти Ювентус у Кубку Італії – після домашньої поразки в першому півфіналі, команди зіграли внічию в Мілані. І далі пройшов Ювентус. Хоча матч запам'ятався це не цим, а суперечкою між тренером Інтера Антоніо Конте та власником Ювентуса Андреа Аньєллі. В один з моментів наставник "нерадзуррі" показав середній палець у відповідь.

Та все ж у цьому матчі більше шансів перемогти має саме Інтер. Команда гратиме вдома, лазарет команди порожній. У Favbet на їх перемогу приймають з коефіцієнтом 1,77. Натомість ставки на перемогу Лаціо приймають з коефіцієнтом 470. Нічия – 3,95.

Особливу увагу цей матч привертає до себе бомбардирами. На полі зійдуться Ромелу Лукаку та Чіро Іммобіле. Обоє форвардів мають по 14 забитих голів в чемпіонаті, і ділять друге та третє місце між собою.

Більші шанси забити експерти вбачають саме у нападника Інтера – 1,90 на гол Лукаку. Гол Іммобіле – 2,50. Такий же коефіцієнт має і взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Щодо кількості голів у матчі, то ТБ 2,5 оцінений коефіцієнтом 1,69. На ТМ 2,5 приймають з коефіцієнтом 2,19.

Матч Інтер – Лаціо відбудеться в неділю, 14 лютого. Початок матчу о 21:45.