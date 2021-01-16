В воскресенье, 17 января, Интер на своем поле будет принимать Ювентус в рамках 18-го тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Интер-Ювентус: перед матчем

Оба клуба располагаются в верхней части таблицы. Интер лишь тремя очками уступает лидеру Серии А Милану. Ювентус же занимает 4 строчку с 33 пунктами, что лишь на одно очко меньше, чем у третьей Ромы, пишет 24 канал.

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В последних двух матчах "нерадзурри" набрали лишь одно очко. Сначала проиграли Сампдории (1:2), а затем сыграли вничью с Ромой (2:2). Оба поединка Интер играл на выезде. Если команда Антонио Конте в последних двух встречах набрала лишь один пункт, то Ювентус подходит к предстоящему противостоянию с серией из трех побед подряд в Серии А, что позволяет футболистам быть в хорошем настроении. Сначала туринцы разгромили Удинезе (4:1), а затем выиграли у Милана и Сассуоло с одинаковым счетом 3:1. Два из этих трех матчей туринцы сыграли на домашней арене.

История противостояний

Клубы 204 раза встречались на одном поле в итальянском чемпионате. Здесь довольно существенное преимущество на стороне туринцев – 94 победы. А вот у Интера на 35 побед меньше же 59.

Что касается голов, то здесь тоже преимущество у команды Андреа Пирло. Ювентус наколотил в ворота "нерадзурри" 109 голов. А вот голкиперы Ювентуса вынимали из собственных владений 71 мяч.

Центральный матч 18-го тура Серии А Интер – Ювентус состоится в воскресенье, 17 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45

Что прогнозируют букмекеры?

Букмекеры FavBet колеблются, кому же отдать победу в этом жарком противостоянии. Небольшое преимущество в коэффициентах есть все-таки на стороне Интера – 2,41. Победу Ювентуса, который будет в гостях, оценили в 2,97. Ничья в этом матче равных команд тоже не является исключением – 3,60.

Поединок может завершиться со счетом 2:1 в пользу хозяев. Именно такой исход встречи оценен в 9,60. На аналогичные цифры на табло, но уже в пользу гостей из Турина стоит коэффициент 10,50.

Розмочить счет на табло тоже Интер – 1,88. Следует обратить внимание и на первый результативный удар во встрече в исполнении футболистов Ювентуса – 2,07.

Кто же может записать свою фамилию на табло? Лучший коэффициент стоит на гол Криштиану Роналду – 1,90. Относительно состава соперника, то здесь 2,00 отдают бессменному лидеру атаки Интера Ромелу Лукаку.

Эксперты не уверены, что фанаты увидят пенальти во встрече – 2,40.