У неділю, 17 січня, Інтер на власному полі прийматиме Ювентус у рамках 18-го туру Серії А. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Інтер – Ювентус: перед матчем

Обидва клуби розташовуються у верхній частині таблиці. Інтер лише трьома очками поступається лідеру Серії А Мілану. Ювентус ж посідає 4 сходинку з 33 пунктами, що лише на одне очко менше, ніж у третьої Роми, пише 24 канал.

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В останніх двох матчах "нерадзуррі" набрали лише одне очко. Спочатку програли Сампдорії (1:2), а потім зіграли внічию з Ромою (2:2). Обидва поєдинки Інтер грав на виїзді. Якщо команда Антоніо Конте в останніх двох зустрічах набрала лише один пункт, то Ювентус підходить до майбутнього протистояння з серією з трьох перемог поспіль у Серії А, що дозволяє футболістам бути у хорошому настрої. Спочатку туринці розгромили Удінезе (4:1), а потім виграли у Мілана і Сассуоло з однаковим рахунком 3:1. Два з цих трьох матчів туринці зіграли на домашній арені.

Історія протистоянь

Клуби 204 рази зустрічались на одному полі у італійському чемпіонаті. Тут досить істотна перевага на стороні туринців – 94 перемоги. А от у Інтера на 35 звитяг менше ж 59.

Щодо голів, то тут теж перевага у команди Андреа Пірло. Ювентус наколотив у ворота "нерадзуррі" 109 голів. А от голкіпери Ювентуса виймали з власних володінь 71 м'яч.

Центральний матч 18-го туру Серії А Інтер – Ювентус відбудеться у неділю, 17 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Що прогнозують букмекери?

Букмекери FavBet вагаються, кому ж віддати перемогу у цьому спекотному протистоянні. Невелика перевага у коефіцієнтах є все-таки на стороні Інтера – 2,41. Звитягу Ювентуса, який буде у гостях, оцінили у 2,97. Нічия у цьому матчі рівних команд теж не є виключенням – 3,60.

Поєдинок може завершитись із рахунком 2:1 на користь господарів. Саме такий результат зустрічі оцінений у 9,60. На аналогічні цифри на табло, але вже на користь гостей з Турина стоїть коефіцієнт 10,50.

Розмочить рахунок на табло теж Інтер – 1,88. Слід звернути уваги і на перший результативний удар у зустрічі у виконанні футболістів Ювентуса – 2,07.

Хто ж може записати своє прізвище на табло? Найкращий коефіцієнт стоїть на гол Кріштіану Роналду – 1,90. Щодо складу суперника, то тут 2,00 віддають незмінному лідеру атаки Інтера Ромелу Лукаку.

Експерти не впевнені, що фанати побачать пенальті у зустрічі – 2,40.