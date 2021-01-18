Центральним матчем 18 туру чемпіонату Італії стала гра між Інтером та Ювентусом в неділю, 17 січня. Впевнену перемогу здобули господарі поля.

Інтер – Ювентус 2:0

Голи: Відаль, 12, Барелла,52

Це було надпринципове протистояння, яке називають "дербі всієї Італії". Також для команд було важливо перемогти в боротьбі за чемпіонство та не дати цього зробити супернику.

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Інтер на цей матч вибрав гру на контратаках, і йому це вдалося. Хоча все могло в цьому матчі піти не так, якби Роналду на початку зустрічі забив би гол згідно з правилами. Але нападник опинився в офсайді, тому взяття воріт не зарахували. А за мить вже Інтер був попереду.

Барелла навісив з флангу. За м'яч боровся Лукаку, але не дотягнувся. На щастя для господарів поля, там же був і Відаль. Півзахисник головою чітко спрямував м'яч у кут воріт суперника. Для Відаля цей перший гол в чемпіонаті за Інтер. І саме у ворота команди, за яку він колись виступав.

Інтеру вдавалася гра на контрвипадах. Особливо небезпечним були проходи Лукаку, який протискав лінію захисту суперника. Але забити йому не вдавалося.

У другому таймі Інтер приголомшив суперника ще одним швидким голом. Бастоні зі своєї половини поля віддав пас в розріз на партнера метрів на 50. Ним виявився Барелла, який пас отримав і з близької відстані переграв Шенсни.

Усі потуги Ювентуса зрівняти рахунок в цьому матчі були невдалими. І лише наприкінці зустрічі К'єза міг скоротити відставання. Але Ханданович показав чудеса реакції, відбивши постріл суперника.

Відеоогляд матчу Інтер – Ювентус

Інтер перемагає та набирає 40 очок. Стільки ж і в Мілана, який на першому місці, але ще не зіграв свій матч чемпіонату. В Ювентуса 33 очки і теж ще одна гра в запасі. Поки ж команда на п'ятому місці.