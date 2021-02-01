Туринский Ювентус во главе с Андреа Пирло мчится ко второму трофею. После того как "Старая Синьора" выиграла Суперкубок, команда Андреа Пирло попытается добыть Кубок Италии. В полуфинале, который будет состоять из двух матчей, Ювентус сойдется с миланским Интером.

Источник: 24 канал

Противостояние Интера и Ювентуса – это дерби Италии. Клубы провели 221 матч, в которых туринцы одержали 98 побед. На счету Интера 69 побед. Еще 54 поединка завершились ничьими.

Смотрите также Ювентус без Роналду уничтожил СПАЛ в 1/4 финала Кубка Италии: видео

Интер – Ювентус: прогноз FavBet

По мнению букмекеров, Интер фаворит первого поединка. Победу команды Антонио Конте букмекеры оценивают коэффициентом 2,42. В то же время на победу туринцев – коэффициент 3. Ничья в основное время поединка – коэффициент 3,50.

Очевидно, что судьба противостояния будет решаться уже в Турине, где состоится ответный матч. Однако уже сейчас можно сделать ставку, кто выйдет в финал.

Букмекеры считают, что у Ювентуса больше шансов сыграть в решающей игре. Коэффициент на проход Ювентуса – 1,80. Идентичная ставка на Интер – коэффициент 2,11.

В 2021 году Интер прервал длительную серию без побед в матчах с Ювентусом. "Нерроадзури" победили Ювентус в чемпионате Италии (2:0). До того 7 подряд матчей миланцы не могли одолеть "Старую Синьору".

Что интересно, два предыдущих поединка клубов завершались сухими победами. Следовательно, актуальной является ставка, что в матче забьют не две команды. Такой итог оценен коэффициентом 2,09.

Матч Интер – Ювентус состоится 2 февраля. Начало в 21:45. В параллельном полуфинале сойдутся Наполи и Аталанта.