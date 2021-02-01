Туринський Ювентус на чолі з Андреа Пірло мчить до другого трофею. Після того, як "Стара Синьйора" виграла Суперкубок, команда Андреа Пірло спробує здобути Кубок Італії. У півфіналі, який складатиметься з двох матчів, Ювентус зійдеться з міланським Інтером.

Джерело: 24 канал

Протистояння Інтера та Ювентуса – це дербі Італії. Клуби провели 221 матч, в яких туринці здобули 98 перемог. На рахунку Інтера 69 звитяг. Ще 54 поєдинки завершилися нічиїми.

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Інтер – Ювентус: прогноз FavBet

На думку букмекерів, Інтер фаворит першого поєдинку. Перемогу команди Антоніо Конте букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,42. Водночас на звитягу туринців – коефіцієнт 3. Нічия в основний час поєдинку – коефіцієнт 3,50.

Очевидно, що доля протистояння вирішуватиметься вже в Турині, де відбудеться матч-відповідь. Однак уже зараз можна зробити ставку, хто вийде у фінал.

Букмекери вважають, що Ювентус має більше шансів зіграти у вирішальній грі. Коефіцієнт на прохід Ювентуса – 1,80. Ідентична ставка на Інтер – коефіцієнт 2,11.

У 2021 році Інтер перервав тривалу серію без перемог у матчах з Ювентусом. "Нерроадзурі" перемогли Ювентус у чемпіонаті Італії (2:0). До того аж 7 поспіль матчів міланці не могли здолати "Стару Синьйору".

Що цікаво, два попередні поєдинки клубів завершувалися сухими перемогами. Відтак, актуальною є ставка, що в матчі заб'ють не дві команди. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 2,09.

Матч Інтер – Ювентус відбудеться 2 лютого. Початок о 21:45. У паралельному півфіналі зійдуться Наполі та Аталанта.