Интер – Ювентус: где смотреть онлайн матч Серии А

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок Интер – Ювентус в прямом эфире покажет "Футбол 1". Об этом сообщает 24 канал.

К теме Кто победит в адском матче Серии А – Интер или Ювентус: прогноз букмекеров

Начало трансляции матча Интер – Ювентус на канале "Футбол 1" начнется в 21:40. Поединок начнется в 21:45.

Смотреть онлайн матч Интер – Ювентус можно на видеосервисе Oll.tv.

Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

К сведению. После 17 матчей Интер находится на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Нерроадзури" проигрывают Милану всего три очка. Зато Ювентус сыграл на один матч меньше и набрал 33 очка.