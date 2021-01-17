Інтер – Ювентус: де дивитися онлайн матч Серії А Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Інтер – Ювентуса у прямому ефірі покаже "Футбол 1". Про це повідомляє 24 канал. До теми Хто переможе у пекельному матчі Серії А – Інтер чи Ювентус: прогноз букмекерів Початок трансляції матчу Інтер – Ювентуса на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 21:40. Поєдинок розпочнеться о 21:45. Дивитися онлайн Інтер – Ювентуса можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць. До уваги. Після 17 матчів Інтер перебуває на другому місці у турнірній таблиці Серії А. "Нерроадзурі" програють Мілану всього три очки. Натомість Ювентус зіграв на один матч менше і набрав 33 очки.