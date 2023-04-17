Интер приглашал лидера Динамо зимой: почему сорвался трансфер

Виктор Цыганков мог оказаться в более статусном клубе в январе. Вингер хотели видеть в Серии А, но он избрал середняка Ла Лиги.

Зимой Динамо продало Виктора Цыганкова в испанскую Жирону. Трансфер вингера стоил всего 5 миллионов евро, поскольку летом Виктор становился свободным агентом.

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Тем не менее во время трансферного окна у игрока были предложения от более престижного клуба. Как сообщает журналист Игорь Цыганик, Цыганков мог оказаться в миланском Интере.

Лидером Динамо интересовались в состоянии "неррадзури" и были готовы пригласить его. Впрочем, в отличие от Жироны тренер Интера не готов был гарантировать Цыганкову место в основе. Украинец рассматривался только как вариант замены и перспективы.

Именно поэтому 25-летний футболист выбрал вариант с Жироной. Другим фактором стала персона агента Виктора Пере Гвардиолы. Брат наставника Манчестер Сити является одним из совладельцев испанской команды.

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Там у него все пока складывается идеально. В десяти матчах за каталонцев Цыганков забил три гола и отдал столько же результативных передач. Его команда идет девятой в Ла Лиге, отставая от еврокубковой зоны на 5 баллов.