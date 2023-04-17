Взимку Динамо продало Віктора Циганкова у іспанську Жирону. Трансфер вінгера коштував всього 5 мільйонів євро, оскільки влітку Віктор ставав би вільним агентом.

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Тим не менше, під час трансферного вікна у гравця були пропозиції від більш престижного клубу. Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, Циганков міг опинитися у міланському Інтері.

Лідером Динамо цікавились у стані "неррадзурі" і були готові його запросити. Втім, на відміну від Жирони, тренер Інтера не готовий був гарантувати Циганкову місце в основі. Українець розглядався лише як варіант на заміну та перспективу.

Саме тому 25-річний футболіст обрав варіант із Жироною. Іншим фактором стала персона агента Віктора Пере Гвардіоли. Брат наставника Манчестер Сіті є одним зі співвласників іспанської команди.

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Там у нього все поки складається ідеально. У десяти матчах за каталонців Циганков забив три голи та віддав стільки ж результативних передач. Його комманда йде дев'ятою у Ла Лізі, відстаючи від єврокубкової зони на 5 балів.