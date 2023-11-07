Травма все разрушила: итальянский гранд мог подписать лидера Динамо

Николай Шапаренко в свое время мог продолжить карьеру в Европе. Центральным полузащитником интересовался один из грандов итальянской Серии А.

Речь идет об итальянском Интере, который присматривался к одному из лидеров киевского Динамо. Такую информацию рассказал известный комментатор и журналист Игорь Цыганик после разговора с уже бывшим тренером киевлян Мирчей Луческу.

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Мог бы уже играть в Европе

"Мистер" открыл секрет, что еще год назад с ним на связь выходили представители "нерадзурри" и интересовались талантливым футболистом центра поля.

Интер уже даже готов был выйти на Динамо с официальным предложением, но все планы разрушила травма Шапаренко, которую он получил в игре против турецкого Фенербахче в Лиге Европы

Николай из-за разрыва "крестов" пропустил немалый отрезок времени и был вынужден снова набирать свою форму. Потому переезд в топовый европейский чемпионат отсрочился.

В текущем сезоне-2023/2024 Шапаренко провел уже 10 матчей, в которых забил гол и отдал ассист.

Шапаренко связан с Динамо Киев контрактом до конца сентября 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро. В футболке первой команды киевлян Николай уже отыграл 154 поединка (19 мячей и 17 голевых передач).

Отметим, что Интеру приписывали заинтересованность к уже бывшему голкиперу Шахтера Анатолию Трубину, перебравшемуся в лиссабонскую Бенфику.

Динамо же в предыдущем туре проиграло в украинском "Классическом" донецком Шахтере (0:1) и потеряло главного тренера. Луческу подал в отставку и вернулся домой в Румынию. Исполняющим обязанности стал Александр Шовковский, для которого эта должность уже не новая.