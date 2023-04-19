Специалист по Бенфике: хавбек Интера мастерски закрутил мяч в девятку – видео шедевра

Полузащитник Интера Николо Барелла быстро открыл счет в ответном матче четвертьфинала ЛЧ с Бенфикой. Итальянец изящно разобрался с защитой португальцев.

Интер и Бенфика играют ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом поединке победу (2:0) праздновали подопечные Симоне Индзаги, пишет 24 Канал.

Читайте также Кто вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов: пара команд и календарь матчей

Это же было уже

Интер достаточно быстро отличился в воротах Бенфики. На 14-й минуте поединка "нерадзурри" провели фантастическую атаку на острие которой оказался Николо Барелла. 26-летний итальянец оказался свободным в штрафной соперника благодаря передаче, которую отдал Лаутаро Мартинес. Николо филигранно закрутил мяч в левую девятку. 1:0 – итальянцы сделали весомую заявку на общий успех.

Видео гола Бареллы

Стоит отметить, что Николо Барелла также отличился и в первом матче с Бенфикой. Тогда тоже хавбек Интера открыл счет во встрече, но на 51-й минуте.