Интер и Бенфика не слишком удачно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. Бенфика на своем поле неожиданно уступила австрийскому Зальцбургу. А Интер лишь в конце встречи ушел от поражения в матче против Реал Сосьедад на выезде. Поэтому в очной встрече обе команды постараются улучшить ситуацию.

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Кроме того, это будет повторение четвертьфинала Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда в первом матче Интер победил на выезде 0:2. А в Милане на "Джузеппе Меацца" команды выдали сумасшедший матч с шестью голами – боевая ничья 3:3.

Матч Интер – Бенфика состоится во вторник, 3 октября. Начало встречи в 22:00.

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине есть онлайн-сервис Megogo, где и можно будет смотреть видео матча Интер – Бенфика. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Также трансляция матча Интер – Бенфика доступна на платформе Volia TV. Но тоже только для подписчиков.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-транслцию матча Интер – Бенфика. Здесь также будут оперативно опубликованы все видео голов этого матча. Она будет доступна в этой новости