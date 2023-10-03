Інтер та Бенфіка не надто вдало стартували в груповому етапі Ліги чемпіонів. Бенфіка на власному полі неочікувано поступилася австрійському Зальцбургу. А Інтер лише наприкінці зустрічі уник поразки в матчі проти Реал Сосьєдад на виїзді. Тож в очній зустрічі обидві команди намагатимуться покращити ситуацію.
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Окрім того, це буд повторення чвертьфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону. Тоді в першому матчі Інтер переміг на виїзді 0:2. А в Мілані на "Джузеппе Меацца" команди видали божевільний матч з шістьма голами – бойова нічия 3:3.
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