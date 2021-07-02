Инсинье забил бешеный гол в матче Италия – Бельгия на Евро-2020: видео
2 июля 2021 , 23:07Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Италии забила второй гол в ворота Бельгии в конце первого тайма 1/4 финала Евро-2020. Настоящий шедевр удался Инсинье из Наполи.
Италия побеждает Бельгию
На 44 минуте игры защитники Бельгии дали слишком много пространства и времени Инсинье, чтобы сместиться в штрафную бельгийцев.
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Инсинье сделал фирменное смещение и нанес красивый обводящий удар в верхний угол. Куртуа не имел шансов спасти Бельгию.
Видео гола Инсинье
- Сразу после гола Италии бельгийская команда сумела сократить счет. Бельгия заработала пенальти, который умело реализовал Лукаку. После первого тайма счет в игре 2:1 в пользу Италии.