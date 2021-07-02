Италия побеждает Бельгию

На 44 минуте игры защитники Бельгии дали слишком много пространства и времени Инсинье, чтобы сместиться в штрафную бельгийцев.

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Инсинье сделал фирменное смещение и нанес красивый обводящий удар в верхний угол. Куртуа не имел шансов спасти Бельгию.

Видео гола Инсинье