Италия открыла счет
Голевой момент у ворот Бельгии возник вследствие прессинга Италии. Вертонген решил не выбивать мяч из штрафной.
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Верратти выиграл мяч перед штрафной бельгийцев, после чего он оказался у Николо Барелли. Далее гол был только вопросом техники.
Барелли легко обыграл нескольких защитников и мощным ударом в дальний угол не оставил шансов Куртуа.
Видео гола Барелли
- В 1/2 финала победитель матча Бельгия – Италия сыграет против Испании.