Італія перемагає Бельгію
На 44 хвилині гри захисники Бельгії дали надто багато простору та часу Інсіньє, щоб зміститися до штрафного майданчика бельгійців.
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Інсіньє зробив фірмове зміщення та завдав красивого обвідного удару у верхній кут. Тібо Куртуа не мав шансів врятувати Бельгію.
Відео голу Інсіньє
- Відразу після голу Італії бельгійська команда зуміла скоротити рахунок. Бельгія заробила пенальті, який вміло реалізував Ромелу Лукаку. Після першого тайму рахунок у грі 2:1 на користь Італії.