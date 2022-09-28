Уйдет или доиграет карьеру в ПСЖ: Месси определился со своим будущим в ПСЖ

Дороги французского ПСЖ и Лионеля Месси вскоре могут разойтись. Аргентинец не намерен продолжать сотрудничество с парижанами.

Покинет Париж

Звездный форвард не планирует подписывать новый контракт с клубом из столицы Франции. Это говорит о том, что летом 2023 года Лионель Месси станет свободным агентом.

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Возможно, аргентинец размышляет над окончанием футбольной карьеры. Если нет, то в следующем клубе футболист достанется бесплатно, но далеко не каждый клуб позволит себе выплачивать безумную зарплату Лео.

Карьера Лионеля Месси в ПСЖ

Месси в Барселоне и Месси в ПСЖ, это уже разные вещи. Лионель стабильно выходит в стартовом составе парижан, но не показывает уже ту игру, которую демонстрировал в каталонском клубе, где был однозначным лидером команды.

Напомним, что во Франции нападающий уже находится более года. 10 августа 2021 года Месси подписал контракт с ПСЖ.

В футболке парижского клуба провел уже 45 матчей, в которых наколотил 17 голов и сделал 23 результативных передачи.

Месси вместе с ПСЖ лидирует во французской лиге 1. За восемь туров парижане набрали 22 очка.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца июня 2023 года. Правда, в соглашении опция пролонгации сотрудничества еще на один год.