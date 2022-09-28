Покине Париж

Зірковий форвард не планує підписувати новий контракт із клубом зі столиці Франції. Це говорить про те, що влітку 2023 року Ліонель Мессі стане вільним агентом.

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Можливо, аргентинець роздумує над закінчення футбольної кар'єри. Якщо ні, то наступному клубу футболіст дістанеться безкоштовно, але далеко не кожен клуб дозволить собі виплачувати шалену зарплату Лео.

Деталі. Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до кінця червня 2023 року. Щоправда, в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік.

Кар'єра Ліонеля Мессі у ПСЖ