Луганская "Заря" и "Ингулец" не смогли обнаружить более сильного в матче 8-го тура чемпионата Украины. В воскресенье, 1-го ноября, команды сыграли в результативную ничью в Запорожье.

Ингулец – Заря 1:1

Голы: Янаков, 64 – Юрченко, 75 (п)

Смотрите также: "Ворскла" сенсационно проиграла "Львову", который победил впервые с февраля: видео

Ход противостояния

Первый острый момент в игре создали футболисты "Зари". Хомченовский прорвался по левому флангу и подал на дальнюю стойку, где был Кочергин. Удар игрока "Зари" прошел выше ворот, пишет 24 канал.

Первая опасность у ворот Шевченко возникла после удара Лупашка. Он получил мяч поблизости от штрафной и сильно пробил в ближний угол. Игроку "Ингульца" немножко не хватило точности.

На 41-й минуте "Заря" таки забила. После фланговой подачи отличился Гладкий, но арбитр с помощью системы VAR зафиксировал офсайд.

После перерыва футболистам "Ингульца" неожиданно удалось открыть счет в игре. Янаков заработал острый опасный штрафной и сам его исполнил. Денис, который принадлежит "Заре", но играет за "Ингулец" в аренде, мощно пробил в верхний угол и не оставил шансов Шевченко.

На 73 минуте "Заря" заработала сомнительный пенальти. Арбитр решил указать на отметку после использования системы VAR. Владлен Юрченко с первой попытки промахнулся, но голкипер "Ингульца" Шуст во время удара вышел из ворот и пенальти нужно было перебить. Со второго раза Юрченко уже не промахнулся – 1:1.

Оказалось, что больше голов в матче не будет. "Ингулец" свел к ничьей уже 6-й матч в чемпионате Украины и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Заря" – восьмая.

Ингулец – Заря видеообзор