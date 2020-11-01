Луганська "Зоря" та "Інгулець" не змогли виявити сильнішого у матчі 8-го туру чемпіонату України. У неділю, 1-го листопада, команди зіграли в результативну нічию у Запоріжжі.

Інгулець – Зоря 1:1

Голи: Янаков, 64 – Юрченко, 75 (п)

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Хід протистояння

Перший гострий момент у грі створили футболісти "Зорі". Хомченовський прорвався по лівому флангу і подав на дальню стійку, де був Кочергін. Удар гравця "Зорі" пройшов вище воріт, пише 24 канал.

Перша небезпека біля воріт Шевченка виникла після удару Лупашка. Він отримав м'яч поблизу від штрафного і сильно пробив у ближній кут. Гравцю "Інгульця" трішки забракло точності.

На 41-й хвилині "Зоря" таки забила. Після флангової подачі відзначився Гладкий, але арбітр за допомогою системи VAR зафіксував офсайд.

По перерві футболістам "Інгульця" несподівано вдалося відкрити рахунок у грі. Янаков заробив гострий небезпечний штрафний і сам його виконав. Денис, який належить "Зорі", але грає за "Інгулець" в оренді, потужно пробив у верхній кут і не залишив шансів Шевченку.

На 73 хвилині "Зоря" заробила сумнівний пенальті. Арбітр вирішив вказати на позначку після використання системи VAR. Владлен Юрченко з першої спроби схибив, але голкіпер "Інгульця" Шуст під час удару вийшов з воріт і пенальті потрібно було перебити. З другого разу Юрченко вже не схибив – 1:1.

Виявилося, що більше голів у матчі не буде. "Інгулець" звів до нічиєї уже 6-й матч у чемпіонаті України та посідає 11-е місце у турнірній таблиці. "Зоря" – восьма.

Інгулець – Зоря відеоогляд