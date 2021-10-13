В 11 туре УПЛ Рух должен был сыграть на выезде против Ингульца. Матч был запланирован на 17 октября.

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Однако 13 октября руководство львовского клуба обратилось с просьбой к УПЛ перенести этот матч. Причиной стала вспышка коронавируса в команде, в частности положительные тесты сдали все вратари, которые есть в заявке Руха.

Руководство УПЛ согласовало перенести матч на более поздний срок. О новой дате матча будет объявлено позже.