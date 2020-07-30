В Первой лиге состоялся матч команд, претендующих на выход в УПЛ – "Оболонь-Бровар" принимал "Ингулец". Матч закончился вничью 1:1.

"Ингульцу" в этом матче нужна была победа, чтобы вновь подняться на первое место в турнирной таблице. "Оболонь-Бровар" же в случае победы оставлял за собой шансы попасть в УПЛ, приблизившись к тройке лидеров. Но ни одна из команд не смогла победить, пишет 24 канал.

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На 32-й минуте "Ингулец" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Ситчинава. Он довольно грубо сыграл против Безуглого, чуть не нанеся ему травмы. При этом сначала футболист "Ингульца" получил желтую карточку, а после просмотра видеоповтора главным арбитром – красную.

А перед свистком на перерыв Батальский вывел столичную команду вперед. При этом что за весь первый тайм это был первый удар по воротам игроков "Оболонь-Бровар".

Во втором тайме Мишуренко забил гол в ворота хозяев, но арбитр его не засчитал после просмотра повтора.

И все же "Ингульцу" удалось спастись от поражения в этом матче. На 87-й минуте Белый сфолил против Семенко. Последнему даже пришлось оказывать помощь медикам из-за кровотечения. Арбитр в третий раз в этом матче прибегнул к услугам VAR, изъяв Белого и назначив пенальти. Удар с точки реализовал Загальский.

Видеообзор матча Оболонь-Бровар – Ингулец

(если видео не открывается, его можно просмотреть по ссылке)

Таким образом команды сыграли вничью, которая помешала "Ингульцу" вернуться на первое место в турнирной таблице. Команда на втором месте за три тура до конца. "Оболонь-Бровар" занимает седьмое место, а к третьему месту-шесть очков. При этом у "Руха" есть игра в запасе, и в случае победы именно львовская команда может подняться на третье место, набрав 54 очка.